Anziana morta in casa tracce di sangue sul pavimento | indagano i carabinieri

Una donna anziana è stata trovata senza vita all’interno della sua abitazione, con tracce di sangue sul pavimento. I carabinieri sono intervenuti sul posto per avviare le indagini e verificare le cause del decesso. Al momento non sono stati diffusi dettagli aggiuntivi sulla dinamica dei fatti o sugli eventuali sospetti. La situazione viene sotto osservazione in attesa di ulteriori accertamenti.

Ancora una persona anziana trovata morta in casa, ma questa volta lo scenario potrebbe apparire diverso. A dubitare del decesso, che all'apparenza sembra naturale, sono le forze di polizia intervenute in via Gozzi, a pochi passi dalla zona della stazione centrale di Trieste. La notizia, riportata.🔗 Leggi su Triesteprima.it Notizie correlate Arizona, anziana scomparsa: tracce di sangue alla casa e indaga l’Fbi. Il mistero sulla notte del 31 gennaio.La scomparsa di Nancy Guthrie, 84 anni, madre della giornalista americana Savannah Guthrie, tiene con il fiato sospeso gli Stati Uniti. Bimba morta a Bordighera, Ris scoprono tracce di sangue sui pantaloncini e su fazzoletto trovati in casaLe tracce ematiche sono emerse durante le analisi del Ris sui campioni raccolti nella casa di Bordighera dove il 9 febbraio scorso è stata trovata... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Giallo a Trieste, anziana trovata morta in casa con tracce di sangue: indagini in corso; Anziana morta in casa di riposo durante la pandemia: Ci fu superficialità; Mantova, i vicini lanciano l’allarme: anziana trovata morta in casa; Anziana trovata morta in casa nel Milanese. Donna trovata morta nel sangue in casa: giallo in FVGTRIESTE – È avvolta nel mistero la morte di una donna di circa 80 anni, trovata senza vita nel suo appartamento in via Gaspare Gozzi, nel rione di Roiano, a pochi passi dalla stazione ferroviaria. Rit ... nordest24.it Anziana morta in casa, tracce di sangue sul pavimento: indagano i carabinieriLa scoperta è stata fatta nella serata di ieri 27 aprile. Sul posto i militari dell'Arma, i vigili del fuoco e i sanitari del 118. La Procura disporrà l'autopsia ... triesteprima.it Giallo a Trieste, anziana trovata morta in casa con tracce di sangue: indagini in corso - Link all'articolo nel primo commento facebook