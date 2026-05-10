Poliziotti fanno causa a Affleck e Damon | film su 20 milioni di dollari
Due agenti di polizia hanno intentato causa contro gli attori e la produzione di un film, accusandoli di aver rappresentato in modo inaccurato un loro sequestro e di averli fatti identificare nel film. La causa riguarda un investimento di 20 milioni di dollari e si concentra sulle modalità di rappresentazione delle forze dell’ordine nel film. Gli agenti chiedono chiarimenti su come siano stati riconosciuti e sul modo in cui è stato narrato l’episodio.
? Domande chiave Come hanno fatto gli agenti a identificarsi nel film di Affleck?. Perché i poliziotti accusano la produzione di aver distorto il sequestro?. Quali danni personali ha subito l'agente Jonathan Santana dopo la proiezione?. Cosa pretendono i querelanti oltre al risarcimento economico?.? In Breve Agenti Santana e Smith denunciano la produzione Artist Equity per diffamazione implicita.. Operazione originale del 2016 a Miami Lakes riguardava 20 milioni di dollari.. I querelanti richiedono rettifica pubblica e modifica del disclaimer nel film Netflix.. Jonathan Santana subisce scherno dai colleghi per presunto furto di denaro.. Due...🔗 Leggi su Ameve.eu
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“Quei due sono più che amici”. E alla fine Matt Damon risponde così alle voci su una relazione con Ben AffleckAmici fin dall’infanzia e poi colleghi, i due attori sono stati spesso al centro di pettegolezzi sulla loro relazione.
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