Poliziotti fanno causa a Affleck e Damon | film su 20 milioni di dollari

Due agenti di polizia hanno intentato causa contro gli attori e la produzione di un film, accusandoli di aver rappresentato in modo inaccurato un loro sequestro e di averli fatti identificare nel film. La causa riguarda un investimento di 20 milioni di dollari e si concentra sulle modalità di rappresentazione delle forze dell’ordine nel film. Gli agenti chiedono chiarimenti su come siano stati riconosciuti e sul modo in cui è stato narrato l’episodio.

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