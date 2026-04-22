Palermo si prepara a ospitare un matrimonio tra una popstar e un attore britannico. La cerimonia sarebbe prevista tra il 5 e il 7 settembre 2026. Le fonti indicano che i due artisti stanno considerando la città come location per il loro evento. La notizia ha suscitato interesse tra gli abitanti e gli operatori locali. Nessuna conferma ufficiale è ancora arrivata, ma i preparativi sembrano essere in corso.

La popstar Dua Lipa e l’attore britannico Callum Turner starebbero per scegliere Palermo come scenario per il loro matrimonio, un evento che si preannuncia tra il 5 e il 7 settembre 2026. La celebrazione, che coinvolgerebbe una cerchia di ospiti d’élite, trasformerà il capoluogo siciliano in un punto di riferimento globale per il lusso e la mondanità internazionale. Un itinerario di lusso tra dimore storiche e crociere private. L’organizzazione del grande evento sembra aver già raggiunto fasi avanzate, delineando un programma che si estenderà su più giorni per offrire un’esperienza completa. Secondo quanto emerso, le celebrazioni non si limiteranno a una singola cerimonia, ma includeranno una serie di momenti conviviali distribuiti nel tempo.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Dua Lipa e Callum Turner: Palermo si prepara al sì più lussuoso

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