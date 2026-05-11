Drone dei Carabinieri ritrova il corpo senza vita di un pensionato scomparso

Nel pomeriggio, a Villa Literno, un drone dei Carabinieri ha individuato il corpo senza vita di un uomo di 77 anni, che risultava scomparso dalla mattina precedente. Le ricerche erano state avviate subito dopo la segnalazione della scomparsa e hanno portato al ritrovamento nel pomeriggio. Le autorità stanno procedendo con le verifiche del caso, senza ancora fornire dettagli sulla dinamica dell’accaduto.

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Tempo di lettura: < 1 minuto È stato ritrovato nel pomeriggio a Villa Literno con un drone dei Carabinieri del nucleo investigativo di Caserta, il corpo del 77enne Antonio Corso, scomparso domenica mattina. Era in una zona rurale nei pressi di Corso Umberto, nascosto nella vegetazione, una zona vicino alla casa in cui viveva. Secondo i primi accertamenti, la morte sarebbe avvenuta per cause naturali. Sulla vicenda, subito dopo la scomparsa, era intervenuto il sindaco di Villa Literno Valerio Di Fraia, lanciando un appello per contribuire alle ricerche. Dopo il ritrovamento, il primo cittadino ha espresso il proprio cordoglio con un messaggio rivolto alla famiglia: “ Purtroppo il signor Antonio Corso è stato ritrovato senza vita.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Drone dei Carabinieri ritrova il corpo senza vita di un pensionato scomparso ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Scomparso nel nulla, ritrovato dal drone dei carabinieri: tragico epilogo per pensionato 77enneTragico epilogo a Villa Literno per la scomparsa di Antonio Corso, il pensionato di 77 anni di cui si erano perse le tracce dalla mattinata di... Era scomparso un mese fa: trovato senza vita in un torrente a Domaso il corpo di Eugenio GusmaroliSi chiude nel modo più doloroso la vicenda di Eugenio Gusmeroli, l’uomo residente a Regoledo di Cosio Valtellino di cui si erano perse le tracce a...