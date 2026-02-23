Era scomparso un mese fa | trovato senza vita in un torrente a Domaso il corpo di Eugenio Gusmaroli

Eugenio Gusmaroli, scomparso un mese fa, è stato ritrovato senza vita in un torrente a Domaso, causa di questa tragica fine. La sua assenza aveva generato preoccupazione tra amici e familiari, che avevano già avviato ricerche sul suo conto. La scoperta del corpo ha portato a una svolta nella vicenda, lasciando tutti sgomenti. La comunità si stringe intorno ai suoi cari in un momento difficile.

Si chiude nel modo più doloroso la vicenda di Eugenio Gusmeroli, l’uomo residente a Regoledo di Cosio Valtellino di cui si erano perse le tracce a metà gennaio. Oggi, 23 febbraio 2026, è arrivata la tragica notizia: il suo corpo senza vita è stato ritrovato. Gusmeroli era scomparso la sera di giovedì 15 gennaio, dopo essersi recato all’ospedale di Gravedona. Da quel momento non si erano avute più notizie, e nei giorni successivi erano partiti gli appelli e le ricerche, con segnalazioni e condivisioni sui social, soprattutto tra il Morbegnese e la Bassa Valtellina. Nella mattinata di oggi i soccorritori sono intervenuti nel territorio comunale di Domaso, dove il corpo di un uomo è stato individuato all’interno del torrente Livo. 🔗 Leggi su Quicomo.it

