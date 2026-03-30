Nove persone denunciate nel week end | i controlli dei carabinieri nel Vco

Durante il fine settimana, i carabinieri nel Vco hanno denunciato nove persone in seguito ai controlli svolti sulle strade della provincia. I controlli sono stati effettuati in vari punti del territorio e hanno portato alla segnalazione di diversi soggetti per varie infrazioni. La presenza delle forze dell’ordine è stata costante nel corso dei giorni, con attività mirate a verificare il rispetto delle norme di legge.

A Omegna, in particolare, un 59enne è stato denunciato perché trovato in possesso di un coltello da cucina con lama di 10 centimetri Nove persone denunciate nel fine settimana dai carabinieri nel Vco. É questo il bilancio dei controlli effettuati sulle strade della provincia nel week end appena passato. In particolare, sono stati denunciati una 26enne e un 28enne che si sono rifiutati di sottoporsi agli accertamenti antidroga nonostante i palesi sintomi di alterazione. Entrambi sono stati trovati in possesso di modeste quantità di cocaina. Anche altri due automobilisti, controllati tra il Cusio e il Verbano, sono stati denunciati perchè si sono rifiutati di sottoporsi all'alcol test. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

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