Le notti di eccessi milanesi, tra sesso facile e pagamento e palloncini dal dubbio contenuto, accendono ancora le fantasie dei telespettatori e gli animi dei commentatori nei talk tv. Al tema “escort e calciatori” Paolo Del Debbio dedica un ampio spazio nella seconda parte di Dritto e rovescio, su Rete 4, scatenando il libertino Giuseppe Cruciani e il moralista Antonio Caprarica, l’uno contro l’altro in singolar tenzone. «Se una persona pensa che sia dignitoso vendere il proprio corpo, io penso che Caprarica si debba fare gli affari suoi da questo punto di vista, te lo dico in maniera molto diretta», attacca il conduttore de La Zanzara su Radio 24.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Dritto e Rovescio, "Caprarica deve farsi gli affari suoi": cala il gelo in studio

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