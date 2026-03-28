A Dritto e Rovescio, salotto di approfondimento politico e sociale di Rete4 condotto da Paolo Del Debbio, si torna a parlare della storia di Paolo, un 25enne di Torino, vittima di una brutale aggressione da parte di una baby gang di maranza che lo ha ridotto in fin di vita. In studio ci sono alcuni ragazzi in rappresentanza delle comunità giovanili di seconda generazione, che provano a giustificare la violenza parlando di disagi sociali, ma si devono scontrare con la dura realtà della sorella della vittima, Rossella, che dopo l’incidente ha fondato l’associazione benefica “ Uniti per Paolo ” e dà a loro una lezione di vita. Uno dei ragazzi prova a giustificarsi: “Quelli che hanno vissuto situazioni come noi sono quelli del Sud, che venivano discriminati, non gli si affittavano le case. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Dritto e rovescio, Rossella umilia i maranza: "Codardi", caos in studio

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