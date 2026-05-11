Kazuhiko Torishima non ci è andato leggero al Comicon di Napoli 2026: sta facendo il giro del mondo ciò che ha detto l'uomo che ha costruito il mito di Akira Toriyama, dopo che ha criticato duramente molti autori di successo oggi. Troppe parole, disegni confusi e storie che i bambini non capiscono più: ecco come Kazuhiko Torishima, storico editore di Dragon Ball, ha descritto opere come Chainsaw Man e Demon Slayer. L'ex braccio destro di Toriyama ha approfittato del palco italiano per criticare aspramente il mercato attuale. La dittatura del testo contro la pulizia di Toriyama Il pensiero di Torishima? Il manga è diventato troppo cervellotico, "verboso" e, secondo lui, illeggibile per il target originale: i ragazzini.🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Dragon Ball, l'ex editor demolisce Chainsaw Man, Demon Slayer e molti altri: "Tutta spazzatura"

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