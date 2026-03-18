Demon Slayer un successo? No | il trionfo dell’estetica!

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba è diventato uno degli anime più discussi degli ultimi anni, attirando un vasto pubblico e generando grande attenzione. La serie si distingue per uno stile visivo molto curato, con dettagli artistici che impressionano gli spettatori. La sua popolarità si è riflessa anche in numeri di vendita e nelle classifiche di ascolto, rendendola un fenomeno del settore.

Nel panorama contemporaneo dell’animazione giapponese, Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba rappresenta un caso emblematico e, per certi versi, spiazzante. È un’opera che nasce con premesse cupe, quasi horror, costruite su una tragedia familiare brutale e su un mondo dominato dalla violenza dei demoni, e che progressivamente scivola in una narrazione ibrida, in cui il dramma convive con una comicità spesso invadente e fuori registro. Questa oscillazione tonale, lungi dall’essere un dettaglio marginale, diventa uno degli elementi più controversi dell’intera struttura narrativa. A ciò si aggiunge un finale che ha diviso il pubblico, con la trasformazione di Muzan Kibutsuji in una forma percepita da molti come eccessiva, quasi caricaturale, al limite del grottesco (questo ancora da trasporre in anime). 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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