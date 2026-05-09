Il secondo turno del tabellone di singolare maschile dell’ATP Masters 1000 di Roma si concluderà sabato 9 maggio con l'esordio di Jannik Sinner, che sarà testa di serie numero uno e numero uno del ranking mondiale. L'azzurro affronterà nel suo primo match l’austriaco Sebastian Ofner. La partita sarà trasmessa in diretta televisiva e streaming, con orario ancora da definire.

Si chiude il secondo turno del tabellone di singolare maschile dell’ ATP Masters 1000 di Roma 2026 di tennis, ed oggi, sabato 9 maggio, ci sarà l’esordio dell’azzurro Jannik Sinner, numero 1 del seeding e del mondo, che affronterà l’ austriaco Sebastian Ofner. L’incontro sarà il quarto previsto sul Campo Centrale, con il programma che si aprirà alle ore 11.00, ma in ogni caso il match inizierà non prima delle ore 19.00: si tratta della prima sfida tra i due sul circuito maggiore, ma a livello Challenger c’è un precedente, in finale ad Ortisei nel 2019, vinto da Sinner. Il match tra Jannik Sinner e Sebastian Ofner sarà trasmesso in diretta tv in chiaro su TV8 HD ed in abbonamento su Sky Sport (canali precisi da definire).🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Dove vedere in tv Sinner-Ofner, ATP Roma 2026: orario, programma, streaming

? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX

Notizie correlate

Dove vedere in tv Sinner-Bonzi, ATP Madrid 2026: orario, programma, streamingI Mutua Madrid Open 2026 di tennis, torneo di categoria ATP Masters 1000, vedranno scattare il secondo turno del tabellone di singolare maschile...

Dove vedere in tv Sinner-Moller, ATP Madrid 2026: orario, programma, streamingJannik Sinner affronterà il danese Elmer Moller al terzo turno del Masters 1000 di Madrid: dopo il sofferto esordio di venerdì pomeriggio contro il...

Contenuti di approfondimento

Temi più discussi: Sinner-Ofner agli Internazionali BNL d'Italia, dove vedere in tv e streaming; Jannik Sinner - Sebastian Ofner agli Internazionali d'Italia 2026: quando gioca a Roma, orario e dove vedere la partita in diretta · Tennis ATP; Sinner, il cammino del n. 1 a Roma inizia con Ofner: quando e dove vederla; Internazionali, quando gioca Sinner con Ofner? Data, orario e dove vederla in tv.

Dove vedere in tv Sinner-Ofner, ATP Roma 2026: orario, programma, streamingSi chiude il secondo turno del tabellone di singolare maschile dell'ATP Masters 1000 di Roma 2026 di tennis, ed oggi, sabato 9 maggio, ci sarà l'esordio ... oasport.it

Sinner-Ofner: orario, diretta e dove vedere in tv e streaming gli Internazionali in tempo realeEsordio nel Masters 1000 italiano per il campione altoatesino: al Foro Italico la sfida nel secondo turno con l'austriaco numero 82 del ranking ... tuttosport.com

#Sinner, allenamento con #Cobolli al Foro. E dopo Parigi si fermerà fino a Wimbledon Il n.1 al mondo, che domani alle 19 esordirà con #Ofner, non risulta iscritto a tornei sull'erba prima dello Slam londinese x.com

Jannik Sinner inizierà a giocare sabato a Roma reddit