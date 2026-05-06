Dove vedere in tv Berrettini-Popyrin ATP Roma 2026 | orario programma streaming

Inizia l'incontro tra Matteo Berrettini e Alexei Popyrin agli Internazionali d’Italia a Roma. Il match sarà trasmesso in diretta televisiva e disponibile in streaming. Berrettini, che nel torneo ha raggiunto i quarti nel 2020, affronta Popyrin, un avversario con un passato tennistico diverso. La partita rappresenta il primo confronto ufficiale tra i due tennisti nell’edizione del 2026 del torneo.

Esordio per Matteo Berrettini agli Internazionali d’Italia. Il romano, che al Foro ha come miglior risultato i quarti di finale del 2020, se la vedrà con l’australiano Alexei Popyrin, uno degli avversari più “lontani” nel tempo per quanto riguarda la conoscenza reciproca a livello tennistico. I due, infatti, hanno giocato l’uno contro l’altro per quattro volte, ma mai sulla terra rossa. 3-1 a favore di Berrettini il conto, che comprende due sfide di primo turno a Vienna, una a Parigi indoor (nell’ultima di Bercy) e anche il terzo turno degli US Open 2019. L’obiettivo del capitolino è quello di regalarsi un potenziale derby al terzo turno con Jannik Sinner, ma la strada è ancora lunga nella sua brevità.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Dove vedere in tv Berrettini-Popyrin, ATP Roma 2026: orario, programma, streaming Notizie correlate Dove vedere in tv Sinner-Popyrin, ATP Doha 2026: orario, programma, streamingI Qatar Open 2026 di tennis vedranno andare in scena tutti nello stesso giorno gli ottavi di finale: a Doha, mercoledì 18 febbraio, si disputerà la... Dove vedere in tv Sinner-Popyrin oggi, ATP Doha 2026: orario, programma, streamingL’incontro di singolare che vedrà protagonista il tennista italiano sarà il terzo match di giornata, con il programma che scatterà alle ore 11. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Il tabellone degli Internazionali d'Italia 2026: con chi giocano Jannik Sinner e gli italiani nel singolare maschile a Roma · Tennis ATP; Quando gioca Sinner agli Internazionali di Roma 2026: il tabellone; Internazionali d'Italia Roma 2026: il tabellone di Sinner, gli orari e dove vedere i match in diretta tv; ATP Masters 1000 Madrid di tennis. Pronostico Matteo Berrettini-Alexei Popyrin: analisi, quote, guida tv e scommesse Tennis Master 1000 ATP Roma del 06-05-2026Pronostico Berrettini-Popyrin 6 maggio 2026.. Analisi, quote, guida tv, statistiche e scommesse Tennis Masters 1000 ATP Roma. betitaliaweb.it Dove vedere in tv Berrettini-Hurkacz oggi, Challenger Cagliari 2026: orario, programma, streamingMatteo Berrettini tornerà in campo nel pomeriggio di venerdì 1° maggio per affrontare il polacco Hubert Hurkacz nei quarti di finale del Sardegna Open ... oasport.it Chi vincerà il primo turno a Roma per il canguro australiano Alexei Popyrin per il Thor italiano Matteo Berrettini - facebook.com facebook Il potenziale cammino di Jannik Sinner verso il titolo a Roma R1 - Bye R2 - Ofner / Michelsen R3 - Mensik / Berrettini / Popyrin R4 - Fils / Tiafoe / Sonego QF - Shelton / Rublev / Davidovich Fokina / Nakashima SF - Auger-Aliassime / Medvedev / Cobolli / Va x.com