Dove vedere in tv Cobolli-Atmane oggi ATP Roma 2026 | orario programma streaming

Oggi, sabato 9 maggio, si terrà a Roma l’esordio di Flavio Cobolli negli Internazionali d’Italia 2026. La partita contro Atmane si giocherà nel programma diurna del torneo. Per seguire l’incontro, sarà possibile vederlo in diretta streaming o in televisione sui canali dedicati agli eventi sportivi. L’orario di inizio e il programma completo sono disponibili sui siti ufficiali del torneo.

Oggi, sabato 9 maggio, Flavio Cobolli farà il proprio esordio negli Internazionali d’Italia 2026 a Roma. Sulla terra rossa del Foro Italico, l’azzurro sfiderà il francese Terence Atmane sul campo della BNP Paribas Arena. Una partita da prendere con le molle, al cospetto di un avversario che potenzialmente può mettere in difficoltà chiunque con le sue giocate. LA DIRETTA LIVE DI COBOLLI-ATMANE (3° MATCH DALLE 11.00) Atmane è reduce dal successo al primo round, dove ha battuto il belga Zizou Bergs in maniera piuttosto netta. Un tennista particolare il transalpino: mancino ed estroso. Il dritto e il servizio sono indubbiamente i suoi punti di forza e con questi colpi costruisce il suo gioco.🔗 Leggi su Oasport.it

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