Dove vedere in tv Musetti-Mpetshi Perricard ATP Roma 2026 | orario programma streaming

Lorenzo Musetti debutta agli Internazionali d’Italia 2026 dopo aver trascorso il primo turno con un bye. Al secondo turno, il tennista toscano affronterà il francese Giovanni Mpetshi Perricard. La partita sarà trasmessa in diretta TV e in streaming, offrendo agli appassionati l’opportunità di seguire il match dal vivo. La sfida si svolgerà nel torneo romano, uno degli appuntamenti più attesi della stagione sulla terra battuta.

Lorenzo Musetti si appresta a fare il proprio debutto agli Internazionali d’Italia 2026: dopo aver goduto di un bye al primo turno, il tennista toscano affronterà il francese Giovanni Mpetshi Perricard al secondo turno. L’appuntamento è per venerdì 8 maggio, sarà il quinto match a partire dalle ore 11.00 sul Campo Centrale e non incomincerà prima delle ore 20.30: partita sotto i riflettori per il nostro portacolori, che punta a regalare grande spettacolo sulla terra rossa della Capitale. Il nostro portacolori, reduce dagli ottavi di finale al Masters 1000 di Madrid e apparso in crescita dopo un momento complicato, dovrà stare molto attento...🔗 Leggi su Oasport.it

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Il possibile percorso di Lorenzo Musetti verso il titolo agli Internazionali d'Italia! R1 - Bye R2 - Mpetshi Perricard / Qualificato R3 - F. Cerundolo / Tabilo R4 - Lehecka / Ruud QF - Djokovic / Khachanov / Rinderknech / Humbert SF - Zverev / de Minaur / Bublik / x.com