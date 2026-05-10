Dove vedere in tv Musetti-Cerundolo ATP Roma 2026 | orario programma streaming

Su Sky Sport e su Discovery+ sarà possibile seguire in diretta la partita tra Musetti e Cerundolo, valida per gli ottavi degli Internazionali d’Italia 2026. L’incontro si terrà al Foro Italico di Roma e l’orario di inizio è previsto nel pomeriggio. La partita rappresenta un momento importante per il toscano, che cerca di proseguire il cammino nel torneo affrontando uno dei giocatori più competitivi sul campo in terra battuta.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Caccia agli ottavi di finale per Lorenzo Musetti agli Internazionali d’Italia 2026. Al Foro Italico di Roma il toscano cerca di continuare la difesa della semifinale affrontando uno dei giocatori più ostici sul mattone tritato, per quella che può essere una delle sfide più intense del suo torneo. Francisco Cerundolo, del resto, non è nuovo a far dispiaceri ai giocatori italiani: qui nel 2023 eliminò Jannik Sinner, il quale però si rifece con tutti gli interessi nel 2025 (in mezzo ci fu Matteo Gigante nel 2024 sconfitto 6-1 6-3). Il toscano si è mosso bene contro il francese Giovanni Mpetshi Perricard, dimostrando di avere un piglio particolarmente buono di fronte a un Centrale insolitamente pieno a un’ora (veramente) tarda.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Dove vedere in tv Musetti-Cerundolo, ATP Roma 2026: orario, programma, streaming ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Musetti-Cerundolo, ATP Roma 2026: orario, tv, programma, streamingDomenica 10 maggio, per quanto concerne l’ATP Masters 1000 di Roma, si aprirà il terzo turno del tabellone principale di singolare maschile: scenderà... Dove vedere in tv Musetti-Mpetshi Perricard, ATP Roma 2026: orario, programma, streamingLorenzo Musetti si appresta a fare il proprio debutto agli Internazionali d’Italia 2026: dopo aver goduto di un bye al primo turno, il tennista...