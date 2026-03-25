Dove vedere in tv Errani Paolini-Muhammad Routliffe WTA Miami 2026 | orario programma streaming

Sara Errani e Jasmine Paolini sfideranno la coppia formata da Asia Muhammad e Erin Routliffe nei quarti di finale del WTA 1000 di Miami, torneo che si disputa sul cemento negli Stati Uniti. La partita è prevista nel programma di questa giornata e sarà possibile seguirla in diretta streaming o in tv secondo gli orari ufficiali comunicati dagli organizzatori.

Sara Errani e Jasmine Paolini affronteranno la coppia composta dalla statunitense Asia Muhammad e dalla neozelandese Erin Routliffe nei quarti di finale del WTA 1000 di Miami, prestigioso torneo in corso di svolgimento sul cemento statunitense. Dopo aver superato AoyamaEikeri e NichollsMihalikova in due set, le Campionesse Olimpiche di Parigi 2024 saranno attese da un incrocio decisamente probante contro la sesta testa di serie del seeding. Le azzurre sono reduci dalla semifinale persa al WTA 1000 di Indian Wells e sperano di farsi strada nel secondo appuntamento consecutivo in terra americana. L’appuntamento è per mercoledì 25 marzo alle ore 18. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Dove vedere in tv Errani/Paolini-Muhammad/Routliffe, WTA Miami 2026: orario, programma, streaming Articoli correlati Dove vedere in tv Errani/Paolini-Eikeri-Jiang, WTA Doha 2026: orario, programma, streamingLa sconfitta subita al secondo turno degli Australian Open ha rappresentato certamente una grande delusione. Dove vedere in tv Errani/Paolini-Hsieh/Ostapenko oggi, WTA Doha 2026: orario, programma, streamingSara Errani e Jasmine Paolini affronteranno la coppia composta dalla taiwanese Su-Wei Hsieh e dalla lettone Jelena Ostapenko nella semifinale del... Contenuti e approfondimenti su Dove vedere in tv Errani Paolini... Temi più discussi: LIVE Errani/Paolini-Mihalikova/Nicholss 6-4 6-4, WTA Miami 2026 in DIRETTA: buona vittoria per le azzurre che volano ai quarti di finale!; LIVE Errani/Paolini-Aoyama/Eikeri, 6-3, 6-2, WTA Miami 2026 in DIRETTA: esordio ok per le azzurre in quel di Miami; Errani/Paolini-Mihalikova/Nicholls oggi, WTA Miami 2026: orario, tv, programma, streaming; Sara Errani e Jasmine Paolini piegano Tereza Mihalikova e Olivia Nicholls a Miami! Quarti di finale centrati. Dove vedere in tv Errani/Paolini-Muhammad/Routliffe, WTA Miami 2026: orario, programma, streamingSara Errani e Jasmine Paolini affronteranno la coppia composta dalla statunitense Asia Muhammad e dalla neozelandese Erin Routliffe nei quarti di finale ... oasport.it Errani/Paolini-Mihalikova/Nicholls oggi, WTA Miami 2026: orario, tv, programma, streamingSara Errani e Jasmine Paolini tornano nuovamente in campo quest'oggi per dare seguito all'avventura nel torneo di doppio femminile a Miami. Le campionesse ... oasport.it #Tennis Sara #Errani e Jasmine #Paolini a #MiamiOpen vincono per 6-4 6-4 contro la slovacca Mihalikova e la britannica Nicholls e vanno ai quarti. Le azzurre torneranno in campo domani contro il duo Muhammad/Routliffe cercando la semifinale (Foto IG x.com Nonostante la sconfitta prematura nel tabellone singolare femminile a Miami, Jasmine Paolini si rifà in doppio con la sua compagna Sara Errani e raggiunge i quarti di finale. Le azzurre, da numero 1 del seeding hanno sconfitto la coppia formata da Mihalikova - facebook.com facebook