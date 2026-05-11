Dove vedere in tv Cobolli-Tirante oggi ATP Roma 2026 | orario programma streaming

Oggi in TV sarà possibile seguire la partita di tennis dell’ATP Roma 2026, con Cobolli-Tirante protagonista. L’incontro si svolgerà in un orario stabilito e sarà trasmesso in diretta streaming e sui canali televisivi dedicati agli eventi sportivi. La partita rappresenta un’occasione per il giocatore di sfruttare il momento positivo dopo la prima vittoria nel torneo di casa, con l’obiettivo di proseguire il cammino e avanzare nel torneo.

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Sfruttare l’onda lunga di entusiasmo generata dalla prima vittoria nel torneo di casa e capitalizzare un abbinamento, almeno sulla carta, abbordabile per provare ad andare più avanti possibile. N ell’incontro valevole per i sedicesimi di finale degli Internazionali d’Italia Flavio Cobolli, testa di serie numero dieci, sfida l’argentino Thiago Augustin Tirante, numero 69 ATP. Il match sarà il quarto in programma sul Campo Centrale e non inizierà prima delle 19:00. L’incontro di esordio contro il francese Terence Atmane ha regalato un’ottima versione del giocatore romano che ha finalmente scacciato le pressioni derivanti dal giocare davanti al pubblico amico e ha conquistato la prima vittoria al Foro.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Dove vedere in tv Cobolli-Tirante oggi, ATP Roma 2026: orario, programma, streaming ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Dove vedere in tv Cobolli-Atmane oggi, ATP Roma 2026: orario, programma, streamingOggi, sabato 9 maggio, Flavio Cobolli farà il proprio esordio negli Internazionali d’Italia 2026 a Roma. Cobolli-Tirante, ATP Roma 2026: orario, tv, programma, streamingLunedì 11 maggio (non prima delle ore 19:00), Flavio Cobolli affronterà l’argentino Thiago Agustin Tirante nel terzo turno degli Internazionali... Argomenti più discussi: Cobolli-Tirante, terzo turno Internazionali d'Italia: orario, quando si gioca e dove vederla in tv; Cobolli-Tirante, ATP Roma 2026: orario, tv, programma, streaming; Internazionali Roma, programma lunedì 11 maggio: Sinner-Popyrin, Cobolli-Tirante. Orari e dove vederli (in chiaro); Cobolli parte bene: Atmane ko in due set.