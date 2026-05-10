Cobolli-Tirante ATP Roma 2026 | orario tv programma streaming

Lunedì 11 maggio, a partire dalle 19:00, si terrà il match tra Flavio Cobolli e Thiago Agustin Tirante nel terzo turno degli Internazionali d’Italia 2026, che si svolgono a Roma. La partita sarà trasmessa in diretta televisiva e disponibile anche in streaming. Cobolli si prepara a scendere in campo contro l’argentino in una sfida importante del torneo.

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Lunedì 11 maggio (non prima delle ore 19:00), Flavio Cobolli affronterà l’argentino Thiago Agustin Tirante nel terzo turno degli Internazionali d’Italia 2026 a Roma. Sulla terra rossa del Foro Italico, l’azzurro vorrà conquistare per la prima volta in carriera l’accesso agli ottavi di finale del torneo di casa. Un evento che Cobolli sente in maniera molto particolare. La tensione non è stata poca nel suo esordio dal secondo round contro il francese Terence Atmane. Una partita difficile, al cospetto di un avversario molto talentuoso e imprevedibile con le sue giocate mancine. Bravo Flavio a portare il confronto in lotta e a fare la differenza da questo punto di vista.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Cobolli-Tirante, ATP Roma 2026: orario, tv, programma, streaming ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Cadenasso-Tirante oggi, ATP Roma 2026: orario, tv, programma, streamingÈ il momento del tanto atteso debutto nel tabellone principale del torneo più prestigioso per un italiano. Cobolli-Atmane, ATP Roma 2026: orario, tv, programma, streamingFlavio Cobolli deve rimandare ulteriormente l’appuntamento con il campo centrale del Foro Italico e comincerà sulla BNP Paribas Arena nel pomeriggio... Argomenti più discussi: Notizie Flavio Cobolli - Thiago Tirante: Roma Men's Singles - - Tennis; Cobolli parte bene: Atmane ko in due set; ATP Roma: Auger-Aliassime è già fuori, vince Tirante sulla strada di Cobolli. Per Bellucci ecco Landaluce; Il tabellone degli Internazionali d'Italia 2026: con chi giocano Jannik Sinner e gli italiani nel singolare maschile a Roma · Tennis ATP.