Dove vedere in tv Bellucci-Landaluce oggi ATP Roma 2026 | orario programma streaming

Oggi in TV viene trasmessa la partita tra Mattia Bellucci e Landaluce, valida per l’ATP Roma 2026. L’incontro si svolge nel corso della giornata con orario e programma disponibili sui canali di streaming ufficiali. Mattia Bellucci, tennista italiano, affronta questa sfida come uno degli appuntamenti più importanti della sua carriera fino a ora. La partita può essere seguita sia in diretta televisiva che online.

Mattia Bellucci è chiamato al tentativo di maggior spicco della sua carriera tennistica fino a questo momento. Può, infatti, arrivare agli ottavi degli Internazionali d’Italia 2026. Per farlo, però, dovrà superare lo spagnolo Martin Landaluce, già giovane di speranze in casa iberica che, però, solo coi recenti quarti a Miami ha fatto un passo in avanti verso i piani alti. Qui Landaluce, da lucky loser, ha approfittato della possibilità di esordire al secondo turno al posto di Vacherot e ha sconfitto Marin Cilic, regalandosi così una grande chance. La stessa che ha Bellucci, alla fine dei conti. Va detto che non aiuta il fatto che l’iberico è avanti 0-3 nei precedenti (l’ATP segna 0-0 solo perché sono tutti arrivati in zona Challenger e dintorni), ma un conto è il piano inferiore e un conto Roma con un tale obiettivo in palio.🔗 Leggi su Oasport.it

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