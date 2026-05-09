Dove vedere in tv Bellucci-Etcheverry ATP Roma 2026 | orario programma streaming

In vista dell'ATP di Roma 2026, viene trasmesso in televisione l'incontro tra Mattia Bellucci e Etcheverry. Bellucci, che ha recentemente vinto contro Burruchaga, affronta questa nuova sfida nel torneo sulla terra battuta della capitale. La partita sarà visibile in diretta streaming e su alcuni canali televisivi, con orari e programmi che saranno comunicati nei dettagli.

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Mattia Bellucci cerca di ripetere il successo ottenuto contro Roman Andres Burruchaga due giorni fa. Da argentino ad argentino, questa volta dall’altra parte della rete c’è Tomas Martin Etcheverry, contro il quale non ci sono precedenti, ma che rappresenta un ostacolo indubbiamente più rilevante sia per risultati che per status acquisito. La chance, per entrambi, è di quella anche piuttosto importante, perché in attesa in un eventuale terzo turno ci sono uno tra Marin Cilic e Martin Landaluce: se il croato, pur a fine carriera, resta affascinante da affrontare (senza contare che mantiene diversi supporter anche in Italia, come si è visto un paio di giorni fa sul campo 1), lo spagnolo entra da lucky loser, dopo che aveva perso da Pellegrino.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Dove vedere in tv Bellucci-Etcheverry, ATP Roma 2026: orario, programma, streaming ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Leggi anche: Dove vedere in tv Berrettini-Popyrin, ATP Roma 2026: orario, programma, streaming Dove vedere in tv Sinner-Ofner, ATP Roma 2026: orario, programma, streamingSi chiude il secondo turno del tabellone di singolare maschile dell’ATP Masters 1000 di Roma 2026 di tennis, ed oggi, sabato 9 maggio, ci sarà... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Dove vedere in tv Bellucci-Etcheverry, ATP Roma 2026: orario, programma, streaming; Bellucci: Voglio essere intraprendente anche con Etcheverry; L’orario di Bellucci-Etcheverry: data e diretta tv secondo turno Internazionali d’Italia 2026; Il tabellone degli Internazionali d'Italia 2026: con chi giocano Jannik Sinner e gli italiani nel singolare maschile a Roma · Tennis ATP. Dove vedere in tv Bellucci-Etcheverry, ATP Roma 2026: orario, programma, streamingMattia Bellucci cerca di ripetere il successo ottenuto contro Roman Andres Burruchaga due giorni fa. Da argentino ad argentino, questa volta dall'altra ... oasport.it Dove vedere la sfida Darderi-Bellucci e tutto lo sport in tv di mercoledì 1º aprileMercoledì 1 aprile si preannuncia una giornata di grande tennis e si tinge d’azzurro, con l’attenzione degli appassionati italiani rivolta soprattutto a Marrakech ed a Charleston. In Marocco va in ... gazzetta.it I RISULTATI DI OGGI DEGLI ITALIANI Mattia Bellucci supera l'argentino Burruchaga due set a zero, al secondo turno si troverà davanti Etcheverry Esce al primo turno invece Lorenzo Sonego, che perde in due set contro il peruviano Buse. Conquista x.com