Dove vedere in tv Musetti-Landaluce ATP Barcellona 2026 | orario programma streaming

Martedì 14 aprile, i tifosi di tennis potranno seguire in diretta televisiva e streaming il match tra Lorenzo Musetti e Martin Landaluce, valido per il primo turno dell’ATP 500 di Barcellona 2026. La partita si svolgerà nel contesto di uno dei tornei più importanti della stagione sulla terra battuta. Le piattaforme televisive e digitali trasmetteranno l’incontro, con orario e programma disponibili sui vari canali dedicati.

Lorenzo Musetti torna in campo nella giornata di martedì 14 aprile per affrontare lo spagnolo Martin Landaluce nel primo turno dell’ ATP 500 di Barcellona 2026. Tanta voglia di riscatto per il numero 2 d’Italia, che proverà a vincere il maggior numero possibile di partite nel prestigioso torneo catalano dopo aver cominciato la sua stagione sul rosso perdendo al debutto una settimana fa nel Masters 1000 di Montecarlo contro la rivelazione Valentin Vacherot (giunto poi in semifinale). Il 24enne carrarino, scivolato nel frattempo al 9° posto del ranking mondiale, deve ritrovare ritmo e fiducia dopo il lungo stop causato da problemi fisici per arrivare al top soprattutto a Roma e poi al Roland Garros.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Dove vedere in tv Musetti-Landaluce, ATP Barcellona 2026: orario, programma, streaming Dove vedere in tv Musetti-Sonego, Australian Open 2026: orario, programma, streamingNel tabellone di singolare maschile degli Australian Open 2026 di tennis sarà tempo di derby italiano domani, giovedì 22 gennaio, quando Lorenzo... Dove vedere in tv Musetti-Machac, Australian Open 2026: orario, programma, streamingSabato 24 gennaio (dalle 00:30 italiane) Lorenzo Musetti sarà protagonista della sfida di terzo turno degli Australian Open 2026 contro il ceco Tomas...