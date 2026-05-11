Dove la natura parla | conoscere la propria terra interiore tra danze e rituali
Un testo che esplora il rapporto tra l'ambiente naturale e le dimensioni interiori, sottolineando come la Terra sia sia un pianeta fisico che un luogo interiore di esperienza. Si parla di un mondo nascosto dentro di noi, dove la vita si svolge tra rituali e danze, e si riflette su come queste pratiche possano aiutare a conoscere e comprendere meglio la propria terra interiore. L'argomento invita a riflettere sul legame tra natura esterna e spiritualità personale.
«Esiste la Terra — il Pianeta che ci ospita, fatto degli elementi attraverso cui la Vita accade.Esiste poi una Terra Interiore: il luogo dove la Vita accade nel profondo, dove l'Anima fa la sua esperienza terrena. Anche questa si muove attraverso i quattro elementi — forze che agiscono in modo.🔗 Leggi su Veronasera.it
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Inizia la settimana, è lunedì … ma qui regna la pace. Il silenzio ha un suono magico al Lago Alimini Grande. Un luogo dove il tempo si ferma e la natura parla. #WaterBikeSalento #Otranto #alimini #puglia #NatureLovers facebook
Aiutare mio figlio a parlare. reddit
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