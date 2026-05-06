Skin For You è un progetto che invita le persone a scoprire meglio la propria pelle attraverso diagnosi personalizzate e percorsi studiati su misura. L’obiettivo è aiutare gli utenti a conoscere le caratteristiche della propria pelle e a scegliere i trattamenti più adatti alle proprie esigenze. L’iniziativa si rivolge a chi desidera approfondire il rapporto con la propria pelle in modo diretto e consapevole.

Un progetto esperienziale che accompagna il pubblico nella scoperta della propria pelle, con diagnosi personalizzate e percorsi su misura Conoscere davvero la propria pelle è il primo passo per prendersene cura in modo efficace. Da questa consapevolezza nasce SKIN for YOU, il nuovo progetto firmato Sephora Italia pensato per guidare i consumatori verso un approccio alla skincare più consapevole e mirato, che integra l’ispirazione dei trend con un’attenzione concreta alle reali esigenze della pelle. SKIN for YOU si inserisce in un contesto in cui la skincare evolve sempre più verso un approccio tailor-made: routine personalizzate, consulenze mirate e strumenti diagnostici avanzati stanno ridefinendo il rapporto tra consumatori e beauty.🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - Skin For You: il progetto pensato per conoscere la propria pelle

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