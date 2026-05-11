Dove guarda Milano Domande e riflessioni su una città in trasformazione

Lunedì 11 maggio 2026, alle 21, si terrà un incontro nella sala di via S. Antonio 5 a Milano, facilmente raggiungibile con le linee MM1 e MM3 Duomo. Alla serata prenderanno parte il Direttore del CMC, che rivolgerà il suo saluto, e altri relatori ancora da annunciare. L’evento si focalizza su temi legati alla città, con domande e riflessioni rivolte alla Milano in fase di trasformazione.

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