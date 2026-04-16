La trasformazione di Marsiglia diventata una delle città più cool d'Europa
Marsiglia sta attirando l’attenzione come una delle mete più gettonate in Europa per la primavera. La città ha subito una trasformazione che l’ha resa più attraente, con nuove aperture, quartieri rivisitati e un’offerta culturale in crescita. Sempre più visitatori scelgono di esplorare le sue strade, i musei e il lungomare, contribuendo a ridefinire il suo ruolo tra le destinazioni europee più alla moda.
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MARSEILLE - A 40% Muslim city in an anti-Islam country
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