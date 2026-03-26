Il Partito Democratico di Bologna interpreta il risultato del referendum come una vittoria del

Il segretario provinciale non mette il "cappello" sulla vittoria, ma una base solida per gli appuntamenti del 2027: "Non smobilitare questo spirito" Per il Partito Democratico di Bologna, il trionfo del "No" al referendum è una vera e propria scossa che ridisegna i rapporti di forza in vista delle sfide elettorali del prossimo biennio. “Un quadro entusiasmante per i risultati che sono arrivati, sarei per non sprecarlo”, osserva Di Stasi, mettendo subito in chiaro che il successo ai gazebo e nelle urne deve diventare capitale politico. “Non vogliamo mettere il cappello a questa vittoria perché l'abbiamo costruita tutti insieme, ma questo risultato è una buona base di ragionamento sia verso le politiche sia verso le amministrative di Bologna”. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

© Bolognatoday.it - Effetto No: "Anche dove la città è più stressata" e Di Stasi guarda a Palazzo d'Accursio

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