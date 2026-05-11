Dopo le dichiarazioni di un ex presidente sugli UFO e i documenti segreti, un altro ex leader ha commentato la questione con una battuta. Barack Obama ha espresso la volontà di chiudere il capitolo delle teorie che coinvolgono il governo e gli alieni, lasciando intendere che non ci sono segreti nascosti dietro la questione. La sua presa di posizione arriva dopo le recenti discussioni sui file relativi agli avvistamenti e le investigazioni ufficiali.

Barack Obama è tornato a parlare di alieni e UFO, e questa volta lo ha fatto con un obiettivo preciso: mettere la parola fine alle teorie del complotto che vogliono il governo americano custode di segreti extraterrestri. L’occasione è stata un’intervista al Late Show di CBS con Stephen Colbert, dove l’ex presidente degli Stati Uniti ha affrontato direttamente le conseguenze delle sue dichiarazioni virali di febbraio scorso, quando aveva accennato all’esistenza di fenomeni aerei non identificati. Quando Colbert gli ha fatto notare che nessuno gli aveva creduto dopo i suoi tentativi di ridimensionare le affermazioni precedenti, Obama ha risposto con un ragionamento piuttosto chiaro e conciso: il governo americano non sa mantenere i segreti.🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Dopo Trump e i file segreti, Obama chiude il caso UFO con una battuta: “Qualcuno avrebbe fatto un selfie”

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