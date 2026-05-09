Recentemente, sono stati resi pubblici alcuni documenti classificati riguardanti oggetti volanti non identificati, generando molte discussioni sui social media. Le immagini e le informazioni divulgate sono state diffuse attraverso vari canali, alimentando il dibattito sulla possibilità di vita extraterrestre e sulla trasparenza delle autorità. Mentre alcuni utenti analizzano i file, altri si interrogano sulla veridicità di quanto mostrato, nel mezzo di un clima di crescente attenzione verso questioni di sicurezza e mistero.

Mentre il mondo segue con apprensione la crisi di Hormuz e le famiglie delle vittime di Epstein continuano a chiedere trasparenza, Donald Trump torna a occupare la scena mediatica con un annuncio che sa di fantascienza: la prima tranche di documenti governativi sugli UFO è ora accessibile al pubblico sul sito del Pentagono. Centosessantuno file tra trascrizioni, audio, fotografie e video che promettono di sollevare il velo su decenni di avvistamenti e fenomeni inspiegati. L’annuncio è arrivato, come ormai è consuetudine, via Truth Social. Trump aveva già toccato l’argomento durante l’incontro con l’equipaggio di Artemis, di ritorno dalla missione intorno alla Luna.🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Trump pubblica i file segreti sugli UFO: le nuove immagini scatenano il caos online, ma cosa c’è di vero?

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TRUMP ha annunciato che gli ALIENI ESITONO DAVVERO!

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