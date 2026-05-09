Trump pubblica i file segreti sugli UFO | le nuove immagini scatenano il caos online ma cosa c’è di vero?
Recentemente, sono stati resi pubblici alcuni documenti classificati riguardanti oggetti volanti non identificati, generando molte discussioni sui social media. Le immagini e le informazioni divulgate sono state diffuse attraverso vari canali, alimentando il dibattito sulla possibilità di vita extraterrestre e sulla trasparenza delle autorità. Mentre alcuni utenti analizzano i file, altri si interrogano sulla veridicità di quanto mostrato, nel mezzo di un clima di crescente attenzione verso questioni di sicurezza e mistero.
Mentre il mondo segue con apprensione la crisi di Hormuz e le famiglie delle vittime di Epstein continuano a chiedere trasparenza, Donald Trump torna a occupare la scena mediatica con un annuncio che sa di fantascienza: la prima tranche di documenti governativi sugli UFO è ora accessibile al pubblico sul sito del Pentagono. Centosessantuno file tra trascrizioni, audio, fotografie e video che promettono di sollevare il velo su decenni di avvistamenti e fenomeni inspiegati. L’annuncio è arrivato, come ormai è consuetudine, via Truth Social. Trump aveva già toccato l’argomento durante l’incontro con l’equipaggio di Artemis, di ritorno dalla missione intorno alla Luna.🔗 Leggi su Screenworld.it
TRUMP ha annunciato che gli ALIENI ESITONO DAVVERO!
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