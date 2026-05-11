Dopo terremoto al Mic Giuli da Meloni Opposizioni all’attacco

Nel pomeriggio di giovedì si è svolto un incontro di circa un’ora a Palazzo Chigi tra rappresentanti del governo e dell’opposizione, a seguito delle recenti tensioni nate nel settore della cultura. La discussione arriva dopo i problemi emersi nel fine settimana al Ministero competente, che hanno generato molte reazioni e polemiche tra le forze politiche. Nessuna comunicazione ufficiale sui contenuti dell’incontro è stata resa nota.

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