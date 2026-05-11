Dopo terremoto al Mic Giuli da Meloni Opposizioni all’attacco
Nel pomeriggio di giovedì si è svolto un incontro di circa un’ora a Palazzo Chigi tra rappresentanti del governo e dell’opposizione, a seguito delle recenti tensioni nate nel settore della cultura. La discussione arriva dopo i problemi emersi nel fine settimana al Ministero competente, che hanno generato molte reazioni e polemiche tra le forze politiche. Nessuna comunicazione ufficiale sui contenuti dell’incontro è stata resa nota.
Roma, 11 mag. (askanews) – Un’ora di faccia a faccia a Palazzo Chigi, dopo il “terremoto” del fine settimana al Ministero della Cultura. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha incontrato oggi il ministro della Cultura Alessandro Giuli, su richiesta di quest’ultimo. Ieri era arrivata la notizia della decisione del ministro di sollevare dai rispettivi incarichi il responsabile della segreteria tecnica Emanuele Merlino (ritenuto vicino al sottosegretario Giovanbattista Fazzolari) e la capa della sua segreteria personale Elena Proietti. Giuli, hanno spiegato fonti di Palazzo Chigi, ha chiesto l’incontro con la premier “al fine di confermare e ribadire la piena sintonia all’interno dell’azione di governo”.🔗 Leggi su Ildenaro.it
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