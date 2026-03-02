Istituto San Marco Pozzuoli | da oltre vent’anni al servizio della formazione tra scuola e università

L’Istituto San Marco di Pozzuoli opera da più di vent’anni nel settore dell’istruzione, offrendo programmi di formazione sia a livello scolastico che universitario. La scuola si trova nella zona dei Campi Flegrei ed è conosciuta come un punto di riferimento per studenti e famiglie della zona. La sua attività si concentra sulla formazione di giovani e adulti che desiderano approfondire le proprie competenze.

L'Istituto San Marco Pozzuoli è una realtà presente sul territorio flegreo da oltre vent'anni, punto di riferimento nell'ambito della formazione scolastica e universitaria. Presso l'Istituto, da dieci anni è attivo altresì il Polo di Orientamento Universitario ISM Pozzuoli, che offre un servizio strutturato di orientamento e accompagnamento agli studi universitari. Il Polo opera in convenzione con le Università digitali del gruppo Multiversity, di cui fanno parte l'Università Pegaso, l'Università delle Camere di Commercio Mercatorum e l'Università San Raffaele Roma.

