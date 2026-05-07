Marco Rubio in Vaticano in corso l’incontro con Papa Leone dopo le tensioni con Trump – La diretta

Il segretario di Stato americano è arrivato questa mattina all'aeroporto di Ciampino ed è a Roma per una visita di due giorni. Dopo le tensioni con l'ex presidente, è in corso un incontro con il Papa presso il Vaticano. L'incontro tra le due figure è in programma in giornata. La visita di Rubio si inserisce in un giro di incontri istituzionali in Italia.

Due giorni a Roma per il segretario di Stato americano Marco Rubio. Il responsabile della politica estera Usa è arrivato questa mattina, giovedì 7 maggio, a Ciampino. È atteso alle 11.15 nel Cortine di San Damaso per poi essere accompagnato da Papa Leone XIV per l’udienza fissata alle 11.30. Sulla carta è atteso un colloquio di mezz’ora – alle 12 il Pontefice ha un altro impegno in agenda – ma anche il tempo che ma anche il tempo che durerà effettivamente e i toni delle dichiarazioni potranno essere una chiave di lettura. La missione a pochi giorni dall’attacco di Trump. La missione di Rubio arriva infatti a pochi giorni dalle nuove tensioni...🔗 Leggi su Open.online

Notizie correlate

Leggi anche: Marco Rubio è arrivato a Roma, alle 11 l’incontro con il Papa dopo le tensioni con Trump – La diretta

Marco Rubio è arrivato in Vaticano per l'incontro con Papa Leone XIVDopo essere entrato nel territorio Vaticano, il segretario di Stato Usa Marco Rubio è giunto nel cortile di San Damaso dove è stato accolto dal...

Tutti gli aggiornamenti

Temi più discussi: Nuove tensioni tra la Casa Bianca e il Vaticano. Domani il segretario di Stato americano Rubio dal Papa; Rubio a Roma per ricucire i rapporti con Santa Sede e Italia, vede il Papa e Meloni; Rubio atteso a Roma, incontra il Papa in Vaticano il 7 maggio; Rubio a Roma dopo le tensioni con Vaticano e governo: Voglio incontrare Meloni.

Rubio arrivato in Vaticano per l'incontro con Papa Leone. Domani colloquio con MeloniIl segretario di Stato Usa, Marco Rubio, oggi, dopo le 11, sarà in Vaticano per incontrare Papa Leonne e successivamente il segretario di Stato vaticano, card. Pietro Parolin. Una ... leggo.it

Il segretario di Stato americano Marco Rubio è arrivato in VaticanoIl segretario di Stato americano, Marco Rubio, è arrivato a Roma. L'aereo è atterrato all'aeroporto di Ciampino tra rigide misure di sicurezza. ansa.it

Il segretario di Stato Usa Marco Rubio è atterrato all’aeroporto di Ciampino. La prima tappa del capo della diplomazia statunitense è in Vaticano, questa mattina, 7 maggio, dove sarà ricevuto da papa Leone XIV e incontrerà il segretario di Stato, il cardinale Pi x.com

Dopo settimane di tensione tra gli Stati Uniti e il Vaticano, dopo gli attacchi di Donald Trump contro il Pontefice, oggi è il giorno dell’incontro tra Washington e la Santa Sede: il segretario di Stato Marco Rubio vedrà infatti oggi Papa Leone XIV alle 11.30. Doma - facebook.com facebook