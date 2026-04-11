Una dichiarazione recente ha suscitato grande attenzione nel panorama politico: un esponente del Partito Democratico ha affermato che Israele deve essere annientato, provocando reazioni e richieste di chiarimenti da parte dei vertici del partito. La frase ha acceso un dibattito interno, evidenziando tensioni e divergenze di opinione sulla posizione politica riguardo alla questione israeliana. La discussione si concentra ora sulla necessità di chiarimenti ufficiali da parte dei rappresentanti del partito.

La sinistra ha un problema latente nei confronti di Israele che, purtroppo, sembra toccare anche il Partito democratico. Lo chiamano antisionismo, non vogliono venga definito antisemitismo, ma quando si auspica l’annientamento di Israele, in qualunque modo lo si voglia chiamare, diventa un problema. Due giorni fa Il Giornale ha fatto emergere il messaggio social del segretario di un circolo del Pd di Monza che testualmente scriveva: “L’Iran poi non è nemico dell’Occidente, ha sempre avuto ottimi rapporti con l’Italia ed è piuttosto nemico di Israele (giustamente, Israele è uno Stato illegittimo e terrorista, e va annientato)”. Noi, nell’esercizio delle nostre funzioni, l’abbiamo reso noto e oggi la politica ha iniziato a occuparsi del caso, chiedendo spiegazioni a Elly Schlein, che di quel partito è segretaria nazionale.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - “Israele va annientato”. Le parole choc del segretario locale del Pd ora diventano un caso politico: “Schlein chiarisca”

“Israele Stato illegittimo, va annientato”. Il post choc del segretario di Circolo del PdLa sinistra istituzionale sembra aver perso contezza del galateo diplomatico nelle questioni che riguardano il conflitto mediorientale.

Pd, i riformisti all’attacco di Schlein: domani la direzione del partito. Il caso Cosenza e il segretario a metàI riformisti del Pd si sono sentiti per fare il punto prima della Direzione dem di domani.