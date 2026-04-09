Un post pubblicato da un rappresentante di un circolo del Partito Democratico ha suscitato reazioni dopo aver definito Israele uno Stato illegittimo e aver espresso la volontà di annientarlo. La vicenda ha attirato l’attenzione sui toni usati da alcuni esponenti della sinistra istituzionale in merito al conflitto mediorientale, sollevando interrogativi sulla linea politica adottata in un momento di grande tensione internazionale.

La sinistra istituzionale sembra aver perso contezza del galateo diplomatico nelle questioni che riguardano il conflitto mediorientale. Che l’attuale opposizione di governo abbia posizioni talvolta radicali in alcune sue espressioni non è una novità ma quando queste espressioni arrivano da esponenti de l Partito democratico, che si professa tutore della Costituzione e della democrazia, l’impatto è molto diverso. L’ultimo suo esponente a esporsi in maniera scomposta, per usare un eufemismo, è Michele Gamba, segretario del Circolo 2 di Monza del Partito democratico, il quale nella sua presentazione social si dichiara anche “ marxista e anticapitalista ”. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - “Israele Stato illegittimo, va annientato”. Il post choc del segretario di Circolo del Pd

Il post choc del segretario Anm: "Con la riforma Nordio omicidi di stato impuniti come negli Usa"Maruotti ha poi rimosso il post, ma il Foglio ha verificato con molteplici fonti la notizia della sua pubblicazione e la veridicità dello screenshot...

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Per la quarta volta i militari dello stato estremista di Israele, responsabili di questa situazione sull'orlo della bomba atomica, sparano contro gli italiani. È accaduto in Libano, mezzi italiani Unifil, quindi sotto la bandiera delle Nazioni Unite sono stati oggetto di c - facebook.com facebook

Israele e' uno stato canaglia. Diciamolo pubblicamente ed attiviamoci perche' il nostro paese e i paesi dell'Unione Europea lo trattino come tale a ogni livello. @ora_italia x.com