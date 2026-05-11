Andrea Dianetti, noto per aver partecipato a “Amici”, ha raccontato di aver lavorato a diversi progetti dopo il talent, anche se ha notato un rallentamento nelle attività. Ricorda di aver subito delle botte al liceo. A settembre si sposerà, mentre il 9 maggio ha ricevuto applausi al Teatro Brancaccio di Roma con lo spettacolo “Non ci pensare”, pensato come aiuto contro l’ansia. Lo stesso giorno ha compiuto 40 anni.

A settembre il matrimonio, poi gli applausi al Teatro Brancaccio di Roma lo scorso 9 maggio con lo spettacolo “Non ci pensare”, come rimedio per combattere l’ansia (“prima della pandemia ero preso proprio male”) e poi i 40 anni appena compiuti, sempre il 9 maggio. Andrea Dianetti di strada ne ha fatta dalla quinta edizione del talent “Amici di Maria De Filippi”. Il talent show in qualche modo era entrato molto prima nella sua vita. “Frequentavo un corso di recitazione e di danza: mi chiamavano ‘Kledi’ per prendermi in giro. – ha confessato a Vanity Fair – Anni dopo, quando ad Amici ho conosciuto davvero Kledi, gliel’ho detto e abbiamo esorcizzato la cosa.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Dopo Amici ho lavorato a tanti progetti, ma notavo che pian piano le cose rallentavano. Un po’ ci ho sofferto. Al Liceo mi prendevano a zainate”: parla Andrea Dianetti

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