Donne al lavoro numeri record ma stipendi più bassi | a Bologna scatta l’allarme

A Bologna, le donne rappresentano una quota crescente della forza lavoro, lavorando più degli uomini in Emilia-Romagna. Tuttavia, i dati mostrano che gli stipendi femminili sono ancora più bassi rispetto a quelli maschili e che il tasso di occupazione femminile, sebbene in aumento, resta inferiore rispetto a quello degli uomini. La situazione ha suscitato preoccupazione tra gli osservatori del mercato del lavoro.

I dati Istat mostrano un’occupazione femminile sopra la media nazionale, ma a Bologna cresce la preoccupazione: calano le lavoratrici e aumenta il divario con gli uomini In Emilia-Romagna le donne lavorano più che nel resto del Paese, ma continuano a scontare un forte divario rispetto agli uomini in termini di occupazione, stabilità e retribuzioni. Una situazione che emerge dai dati Istat aggiornati al terzo trimestre 2025 e rielaborati dall’ufficio statistico della Regione, e che mostra come anche in uno dei territori più dinamici d’Italia il lavoro femminile resti segnato da fragilità strutturali. Secondo le rilevazioni, il tasso di occupazione femminile è pari al 68,7%, oltre dodici punti sopra la media nazionale ferma al 56,5%. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Lavoro, il paradosso dei numeri: cresce l’occupazione femminile ma le donne restano confinate nei salari più bassiL'occupazione femminile in Italia continua a crescere, ma il miglioramento non cancella le disuguaglianze strutturali.

“Lavoro, madri penalizzate e stipendi più bassi: a Bologna nasce il manifesto per cambiare le regole”L’occupazione femminile in Italia resta ferma al 51%, mentre la media europea si attesta al 65%.

8 marzo: lavoro, stipendi e violenza di genere, i numeri che raccontano la condizione delle donne in ItaliaCosa significhi l'otto marzo oggi ce lo spiega l'Inps. Le donne a parità d'incarico guadagnano il 25,7 per cento in meno degli uomini. Un divario che cresce insieme alla carriera. Un'ingiustizia socia ... tg.la7.it

Divario di genere, i numeri: le donne guadagnano e lavorano menoL'occupazione femminile si ferma al 53,3%, contro il 71,1% degli uomini: quasi 18 punti percentuali di distanza, il dato più alto nell'intera Unione Europea ... msn.com

