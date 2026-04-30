Il caro-vita fuorisede La camera singola costa circa 350 euro Ma qui rincari più bassi

A Pisa, il costo di una stanza singola per studenti universitari si aggira intorno ai 350 euro al mese, con un leggero aumento del 16% rispetto a sei anni fa. Rispetto ad altre città italiane con grandi università, l'incremento dei prezzi risulta essere tra i più contenuti, anche se il prezzo medio rimane comunque abbastanza elevato per gli studenti fuori sede.

A Pisa la stanza singola da affittare a uno studente universitario costa mediamente intorno ai 350 euro, 349 per l’esattezza, con un incremento del 16% rispetto a sei anni fa, tra i più bassi rispetto alle altre città che ospitano grandi università italiane. Lo rivela un’indagine condotta da Immobiliare.it Insights, che ha approfondito la tematica dell’accesso al mercato immobiliare da parte di studenti e giovani lavoratori, esaminando le variazioni dei prezzi delle stanze singole nella Penisola e in alcune delle più importanti città universitarie del Paese. In questo studio, però, salta agli occhi un altro dato: a Firenze, dove la...🔗 Leggi su Lanazione.it

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