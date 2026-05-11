Donna urtata da un treno alla stazione di Voghera | rallentamenti sulla linea Alessandria-Pavia-Milano
Una donna di 52 anni è stata investita da un treno presso la stazione di Voghera, provocando interruzioni e rallentamenti sulla linea ferroviaria che collega Alessandria, Pavia e Milano. La circolazione è stata temporaneamente sospesa per consentire le operazioni di soccorso e le verifiche sul luogo dell’incidente. Sul posto sono intervenuti i servizi di emergenza e le forze dell’ordine per gestire la situazione.
Una donna di 52 anni è stata urtata da un treno alla stazione di Voghera (Pavia). Questo ha causato problemi alla circolazione sulla linea Alessandria-Pavia-Milano.🔗 Leggi su Fanpage.it
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