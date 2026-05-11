Donna scomparsa nel piacentino con i figli trovata una lettera | Dal testo sofferenza e i

Una lettera scritta da Sonia Bottacchiari, una donna di 49 anni scomparsa il 20 aprile insieme ai suoi due figli adolescenti e ai quattro cani, è stata rinvenuta all’interno dell’abitazione del padre, secondo quanto riferito dall’inviato di Sky TG24. La scoperta è avvenuta nel Piacentino, dove si stanno svolgendo le indagini sulla vicenda. La lettera sembra contenere riferimenti a sentimenti di sofferenza, ma non si conoscono ulteriori dettagli al momento.

AGI - Una lettera scritta da Sonia Bottacchiari, la 49enne di Piacenza scomparsa il 20 aprile insieme ai due figli adolescenti e ai quattro cani, è stata trovata dall'inviato di Sky TG24 all'interno dell'abitazione del padre della donna. Il giornalista si trovava nella casa insieme all'uomo e, mentre la troupe stava riprendendo alcuni oggetti lasciati da Sonia prima della sparizione, ha trovato il messaggio, indirizzato al padre e redatto con ogni probabilità poco prima dell'allontanamento. Dal testo emergerebbero una 'forte sofferenza' e toni di 'marcata inquietudine'. Prefettura Udine, proseguono le ricerche . Le ricerche della donna e dei suoi due figli di 14 e 16 anni scomparsi dopo essere partiti dal Piacentino per una vacanza in Friuli, proseguono e si allargheranno.🔗 Leggi su Agi.it

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