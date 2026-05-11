Sono state trovate due lettere non datate nell’abitazione del padre della donna scomparsa con i suoi due figli. Le missive sono state analizzate come possibili indizi di una crisi personale grave. L’attenzione degli investigatori si concentra sulla possibilità che la donna stesse attraversando un periodo di sofferenza intensa. Al momento non ci sono conferme definitive sulla natura della sua scomparsa.

PIACENZA – Due lettere non datate, trovate nell’abitazione del padre di Sonia Bottacchiari, alimentano l’ipotesi che la donna scomparsa con i due figli adolescenti stesse attraversando “uno stato di profonda sofferenza”. A confermarlo è la Procura di Piacenza, che però invita alla massima prudenza e al riserbo investigativo. Le missive, rinvenute nella casa di Riccardo Bottacchiari, nonno dei ragazzi, sono già state acquisite dagli inquirenti. Una sarebbe indirizzata ai figli, di 14 e 16 anni; l’altra conterrebbe riflessioni personali della donna sulla propria vita, “con passaggi molto delicati, intimi e preoccupanti”. La procuratrice Grazia Pradella ha parlato di una “situazione poco chiara” e di indagini “veramente difficili”, sottolineando che al momento non è possibile stabilire quando le missive siano state scritte.🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Donna scomparsa con i figli: dalle lettere lasciate in casa del nonno l’ipotesi del suicidio

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