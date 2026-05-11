Donna di 26 anni si spaccia per poliziotta a Roma e scatta l' arresto | così l' ha incastrata un cittadino

Da virgilio.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una donna di 26 anni proveniente dalla Georgia è stata arrestata a Roma per aver tentato di truffare un’anziana, spacciandosi per una poliziotta. L’arresto è avvenuto dopo che un cittadino ha segnalato le sue manovre sospette, permettendo agli agenti di intervenire e fermarla. La donna aveva cercato di ingannare l’anziana con l’obiettivo di ottenere denaro.

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Fermata e arrestata in flagranza una giovane donna di 26 anni di origine georgiana, accusata di tentata truffa aggravata ai danni di un’anziana. L’intervento è stato reso possibile grazie a una fast line tra la sala operativa della Questura e gli agenti del IV Distretto San Basilio. La donna si era presentata come ufficiale giudiziario, esibendo un tesserino falso, per convincere la vittima a consegnare denaro e preziosi con la scusa di accertamenti legati a una rapina. La ricostruzione dei fatti Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione si è svolta a Roma, nel quartiere San Basilio, dove gli agenti sono riusciti a bloccare la presunta truffatrice proprio mentre tentava di fuggire dallo stabile in cui aveva messo in atto il raggiro.🔗 Leggi su Virgilio.it

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