Spaccia in via Bonomelli individuato grazie all’app YouPol | decisiva la segnalazione di un cittadino

Nel pomeriggio di venerdì 13 marzo, a Bergamo, la Polizia di Stato ha individuato e denunciato un uomo per detenzione di sostanze stupefacenti con l’obiettivo di spaccio. L’individuazione è avvenuta grazie a una segnalazione di un cittadino tramite l’app YouPol, che ha fornito indicazioni utili alle forze dell’ordine. L’operazione si è svolta in via Bonomelli.

Bergamo. Nel pomeriggio di venerdì 13 marzo la Polizia di Stato ha individuato e denunciato un uomo per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti grazie a una segnalazione arrivata tramite l’app YouPol. Alla Sala Operativa della Questura è arrivata nel primo pomeriggio una notifica, con video e fotografie, che indicava a presenza di un uomo intento a spacciare in via Bonomelli. Una volante è stata immediatamente inviata sul posto e, vicino a un centro scommesse, gli agenti hanno individuato la persona ripresa nelle immagini che, alla vista dei poliziotti, ha tentato di disfarsi di un involucro contenente circa 16 grammi di hashish, ma è stato subito fermato dagli operatori. 🔗 Leggi su Bergamonews.it Articoli correlati Furto di energia elettrica a Carlentini, due cittadini nei guai: smascherati grazie all'app YouPolDue persone sono state denunciate per furto di energia elettrica a Carlentini (Siracusa), a seguito di una segnalazione ricevuta tramite l’app YouPol. Molestata sul treno, si salva grazie a YouPol l’app della Polizia. Ecco come funzionaUna giovane molestata su un treno tra Milano e Livorno si è salvata grazie a YouPol, l’app della Polizia di Stato. Altri aggiornamenti su Spaccia in via Bonomelli individuato... Spaccia in via Bonomelli e alla vista degli agenti getta involucro contente hashish: ghanese denunciatoSi trovava nei pressi di un centro scommesse: la segnalazione giunta alla Polizia di Stato tramite l'app YouPol, che consente di inviare foto e video anonimi ... bergamo.corriere.it Spaccia in via Bonomelli, individuato grazie all’app YouPol: decisiva la segnalazione di un cittadinoL'intervento della polizia di stato venerdì pomeriggio. Alla vista degli agenti l'uomo ha tentato di disfarsi di 16 grammi di hashish ... bergamonews.it