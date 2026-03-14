Spaccia in via Bonomelli individuato grazie all’app YouPol | decisiva la segnalazione di un cittadino

Da bergamonews.it 14 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel pomeriggio di venerdì 13 marzo, a Bergamo, la Polizia di Stato ha individuato e denunciato un uomo per detenzione di sostanze stupefacenti con l’obiettivo di spaccio. L’individuazione è avvenuta grazie a una segnalazione di un cittadino tramite l’app YouPol, che ha fornito indicazioni utili alle forze dell’ordine. L’operazione si è svolta in via Bonomelli.

Bergamo. Nel pomeriggio di venerdì 13 marzo la Polizia di Stato ha individuato e denunciato un uomo per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti grazie a una segnalazione arrivata tramite l’app YouPol. Alla Sala Operativa della Questura è arrivata nel primo pomeriggio una notifica, con video e fotografie, che indicava a presenza di un uomo intento a spacciare in via Bonomelli. Una volante è stata immediatamente inviata sul posto e, vicino a un centro scommesse, gli agenti hanno individuato la persona ripresa nelle immagini che, alla vista dei poliziotti, ha tentato di disfarsi di un involucro contenente circa 16 grammi di hashish, ma è stato subito fermato dagli operatori. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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