Lo spaccio in piazzetta Sorveglianza potenziata Così scatta un arresto

Nelle vicinanze di piazza Nottolini al Terminetto, le forze dell’ordine hanno intensificato i controlli per contrastare lo spaccio di sostanze illegali. Dopo un monitoraggio costante, i Carabinieri della Compagnia di Viareggio hanno effettuato un'operazione che ha portato all’arresto di una persona coinvolta nelle attività di vendita di droga. La sorveglianza nel quartiere è stata rafforzata per prevenire ulteriori episodi.

Prosegue senza sosta l’attività di contrasto allo spaccio nei pressi di piazza Nottolini al Terminetto; da tempo monitorata dai Carabinieri della Compagnia di Viareggio. Nel pomeriggio di martedì, un nuovo intervento della Sezione Radiomobile ha portato all’arresto di un uomo trovato in possesso di cocaina già suddivisa in dosi e denaro contante ritenuto provento dell’attività illecita. Durante un servizio di controllo del territorio in un’area spesso interessata da segnalazioni di movimenti sospetti, i militari hanno fermato un cittadino originario del Marocco già sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Lo spaccio in piazzetta. Sorveglianza potenziata. Così scatta un arresto Notizie correlate Esce di prigione e la nonna lo accoglie a Fiuggi, scatta un nuovo arresto: così l'anziana veniva maltrattataUn uomo è stato denunciato a Fiuggi per maltrattamenti in famiglia, tentata estorsione e violenza e lesioni a pubblico ufficiale. Attacchi sincronizzati ai treni, s’indaga per terrorismo. Deidda: “Giochi nel mirino, va potenziata la sorveglianza sulla rete ferroviaria”“Si tratta con certezza di atti dolosi e in base ai primi riscontri anche da parte dei tecnici di Rfi” che “sono stati fatti per creare il massimo...