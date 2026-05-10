Terni donna aggredita a martellate su un autobus | caccia al marito in fuga

Una donna è stata aggredita ieri su un autobus di linea a Terni, riportando ferite gravi dopo essere stata colpita alla testa con un martello. La vittima, una badante di origine nordafricana, è stata immediatamente soccorsa e trasportata in ospedale, dove si trova in condizioni critiche. Le forze dell’ordine stanno cercando il marito della donna, che si sarebbe dato alla fuga subito dopo l'aggressione.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Ieri una donna è stata colpita a martellate in testa su un autobus di linea. Ora la vittima, una badante di origine nordafricana, è ricoverata in gravissime condizioni a Terni. Il responsabile è il marito, già sottoposto a braccialetto elettronico per violenze domestiche. Ora è ricercato dai carabinieri Proseguono senza sosta le ricerche dell’uomo accusato di averaggredito a martellate la mogliesu un autobusdi linea in una frazione diStroncone, piccolo comune a pochi chilometri da Terni. La donna, una 44enne di origine nordafricana che lavora come badante nella zona, è ricoverata in rianimazione all’ospedaleSanta Maria di Ternied è in pericolo di vita.🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Terni, donna aggredita a martellate su un autobus: caccia al marito in fuga ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Aggredita a martellate su un bus nel Ternano, caccia al marito in fugaProseguono le ricerche del marito della donna gravemente ferita alla testa dopo essere stata aggredita ieri a martellate su un autobus di linea in... Terni, donna aggredita a martellate su un autobus di linea: è gravissimaPaura a Santa Lucia di Stroncone, vicino Terni: una 44enne è stata colpita più volte alla testa con un martello su un autobus di linea.