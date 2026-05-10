Terni donna aggredita a martellate su un autobus | caccia al marito in fuga
Una donna è stata aggredita ieri su un autobus di linea a Terni, riportando ferite gravi dopo essere stata colpita alla testa con un martello. La vittima, una badante di origine nordafricana, è stata immediatamente soccorsa e trasportata in ospedale, dove si trova in condizioni critiche. Le forze dell’ordine stanno cercando il marito della donna, che si sarebbe dato alla fuga subito dopo l'aggressione.
Ieri una donna è stata colpita a martellate in testa su un autobus di linea. Ora la vittima, una badante di origine nordafricana, è ricoverata in gravissime condizioni a Terni. Il responsabile è il marito, già sottoposto a braccialetto elettronico per violenze domestiche. Ora è ricercato dai carabinieri Proseguono senza sosta le ricerche dell’uomo accusato di averaggredito a martellate la mogliesu un autobusdi linea in una frazione diStroncone, piccolo comune a pochi chilometri da Terni. La donna, una 44enne di origine nordafricana che lavora come badante nella zona, è ricoverata in rianimazione all’ospedaleSanta Maria di Ternied è in pericolo di vita.🔗 Leggi su Ildifforme.it
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