Don Samuele da Cameri a Cannobio | la comunità contro la decisione del vescovo

Da novaratoday.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante il fine settimana a Cameri, le messe di sabato e domenica hanno rappresentato uno dei momenti principali per la comunità locale. In queste occasioni è stata letta una comunicazione ufficiale proveniente dal vescovo di Novara, in cui sono stati annunciati i nuovi incarichi all’interno della diocesi. La notizia ha suscitato reazioni contrastanti tra i fedeli, alcuni dei quali hanno espresso dissenso nei confronti delle decisioni annunciate.

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Per molti, il classico fulmine a ciel sereno. Durante le messe del week end, di sabato 9 e domenica 10 maggio, a Cameri è stata condivisa con la comunità dei fedeli la lettera del vescovo di Novara Franco Giulio Brambilla in cui vengono elencati i nuovi incarichi. Dal prossimo primo giugno don.🔗 Leggi su Novaratoday.it

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