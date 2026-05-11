Don Samuele da Cameri a Cannobio | la comunità contro la decisione del vescovo

Durante il fine settimana a Cameri, le messe di sabato e domenica hanno rappresentato uno dei momenti principali per la comunità locale. In queste occasioni è stata letta una comunicazione ufficiale proveniente dal vescovo di Novara, in cui sono stati annunciati i nuovi incarichi all’interno della diocesi. La notizia ha suscitato reazioni contrastanti tra i fedeli, alcuni dei quali hanno espresso dissenso nei confronti delle decisioni annunciate.

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