Una settimana dopo aver presentato una denuncia, don Samuele si è recato ieri in Prefettura ad Ancona. La visita si è concentrata sui controlli avviati nella chiesa coinvolta, che da giorni si trova sotto assedio. La Prefettura ha avviato verifiche continue per affrontare la situazione, mentre l’interessato ha partecipato a un incontro con le autorità locali. Nessuna comunicazione ufficiale è stata rilasciata al momento.

ANCONA - Ad una settimana dalla denuncia raccolta dal Corriere Adriatico, don Samuele è stato ricevuto ieri in Prefettura. Il parroco delle Grazie, che aveva scritto a Valiante ed al vescovo Spina per denunciare l’assedio dei maranza fuori dalla sua parrocchia, è stato infatti ricevuto in sede di Comitato provinciale di Ordine e Sicurezza assieme al questore Cesare Capocasa, al sindaco Daniele Silvetti ed al comandante della polizia locale Marco Ivano Caglioti, oltre che con i vertici delle altre forze dell’ordine. L’incontro Un lungo incontro necessario a mettere alcuni punti fermi dopo il polverone sollevato dall’uscita allo scoperto del sacerdote, esasperato dallo spaccio e dal teppismo che da tempo si produceva sul sagrato della sua chiesa.🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

© Corriereadriatico.it - Ancona, maranza, dopo la denuncia don Samuele va in Prefettura: controlli no-stop nella chiesa assediata

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Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Ancona, sfogo choc di don Samuele: Siamo ostaggi dei maranza, spacciano pure in chiesa. Una lettera a prefetto e sindaco; Stop maranza, si passa ai fatti: la polizia piomba nel quartiere Grazie. Chiesa e famiglie sono libere; Ancona, pestaggi e rapine, teppisti in trasferta dopo il Daspo. Sono rom e italiani di seconda generazione, troppe violenze: via dal centro; Ancona, maranza che spacciano sul sagrato, l'Sos del parroco a sindaco e prefetto: Si ubriacano, fanno a botte. Ora basta.

Allarme sul sagrato, situazione fuori controllo tra risse e spaccio: scatta l'SOSAd Ancona la situazione è davvero ingestibile, anche il parroco ha provato ad intervenire per sedarla, i maranza hanno preso il comando del sagrato e fanno feste a suon di alcool e violenza. notizie.it

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