Una madre ha scritto un libro intitolato “Un cuore bruciato” per ricordare il figlio scomparso e chiedere chiarezza sulla sua morte. Il testo ripercorre la storia del giovane, morto in circostanze che ancora devono essere chiarite, e si propone come un modo per non dimenticare. La pubblicazione rappresenta un tentativo di mantenere vivo il ricordo e di ottenere risposte ufficiali sulla vicenda.

Campania Felix. Festival della letteratura per ragazzi. Al Vulcano Buono di Nola il 13 e 14 maggio Il dramma di Domenico Caliendo rivive nel libro “Un cuore bruciato”, scritto dalla madre per onorarne la memoria e chiedere verità sulla sua tragica scomparsa. La memoria di Domenico Caliendo, il giovane la cui vita è stata spezzata prematuramente, rivive oggi tra le pagine di un volume carico di emozione e coraggio. Intitolato “Un cuore bruciato“, il libro è stato scritto dalla madre del ragazzo, che ha deciso di trasformare il proprio immenso lutto in una testimonianza pubblica. L’opera non è solo un omaggio alla figura di Domenico Caliendo, ma si pone come un grido di dolore e una richiesta di riflessione su una vicenda che ha scosso profondamente l’opinione pubblica e la comunità locale.🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Domenico Caliendo: il dolore di una madre diventa un libro per non dimenticare

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