Domenico Caliendo | un dolore da scolpire nella pietra per non dimenticare

Nel Duomo di Nola, Patrizia, madre di Domenico, ha espresso il desiderio che non sia l’ultimo giorno che si pensa a suo figlio, un bambino deceduto di recente. La donna ha parlato con emozione, sottolineando il dolore che porta nel cuore. La cerimonia ha coinvolto la comunità, che si è radunata per rendere omaggio alla memoria del bambino.

«Spero che questo non sia l'ultimo giorno che pensiamo a Domenico». Le parole pronunciate ieri nel Duomo di Nola da Patrizia, la piccola grande mamma di Domenico, il bimbo morto a seguito del trapianto di un cuore "bruciato" effettuato al Monaldi, rimarranno scolpite in mezzo a questo rosario del dolore, in cui ogni grano costituisce una parte di questa assurda storia che doveva costituire, invece, il trionfo della generosità: il dono degli organi di un bimbo morto tragicamente a un altro bimbo, gravemente ammalato, che a Napoli aspettava questo atto d'amore per aprirsi a un mondo migliore, alla piena salute, come oggi la medicina è in grado di fare - e continuerà a fare - grazie alla generosità dei donatori e alla collaudata tecnica del trapianto d’organi. 🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Domenico Caliendo: un dolore da scolpire nella pietra, per non dimenticare Leggi anche: Napoli, il dolore per la morte di Domenico Caliendo: striscioni, fiori e un altarino in memoria a Nola Domenico Caliendo morto al Monaldi, i verbali choc: il primario disse «Il cuore è una pietra, non batterà mai». Espianto anticipato di 4 minuti«Questo cuore è duro come una pietra, questo cuore non farà nemmeno un battito, non partirà mai». Tutto quello che riguarda Domenico Caliendo. Temi più discussi: Domenico Caliendo, morto a 2 anni, e la fede coraggiosa di una mamma; Morte di Domenico Caliendo, autopsia con 25 esperti: Cuore non lesionato; Domenico Caliendo, mamma Patrizia dà il via alla Fondazione a suo nome: Aiuteremo gli altri bimbi, nessuno deve provare il nostro dolore; Fondazione per Domenico Caliendo: nasce l’impegno. Domenico Caliendo, i funerali a Nola: Meloni abbraccia la mamma. Applausi e palloncini, la folla canta GuerrieroÈ il giorno del dolore, oggi, per l'addio al piccolo Domenico Caliendo, il bimbo morto all'ospedale Monaldi dopo il trapianto di un cuore danneggiato. La piazza di Nola si ... ilmessaggero.it I funerali di Domenico Caliendo sulle note di «Guerriero». La mamma: «Non dimenticate mio figlio». Meloni alle esequie| VideoOggi è il giorno del dolore. Si terranno oggi pomeriggio alle 15, presso il Duomo di Nola, i funerali di Domenico Caliendo, il bimbo morto dopo un trapianto di cuore fallito. ilmattino.it Al termine dei funerali del piccolo Domenico Caliendo, la mamma Patrizia ha ringraziato tra le lacrime le istituzioni e le autorità presenti, a partire dalla premier Giorgia Meloni e dal prefetto di Napoli Michele di Bari. Parole di dolore e gratitudine, mentre il cardi facebook #domenico caliendo, ai funerali presente anche #pasquale mazzocchi x.com