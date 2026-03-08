Mara Venier ed Elettra Lamborghini parlano del sesso durante il matrimonio cosa ha detto la conduttrice

Durante una puntata di Domenica In, Elettra Lamborghini è stata ospite di Mara Venier. Le due si sono scambiate battute sull’intimità nei matrimoni e hanno discusso di relazioni di lunga durata. La conduttrice e l’ospite hanno condiviso alcune considerazioni sul tema, facendo anche qualche battuta leggera. L’interazione tra le due ha coinvolto il pubblico presente in studio e a casa.

Elettra Lamborghini è stata ospite di Domenica In, dove è stata protagonista di un momento goliardico con Mara Venier, parlando anche dell'intimità delle relazioni molto lunghe. Poi, la cantante si sofferma anche sul tema della maternità. 🔗 Leggi su Fanpage.it

“Ma questa è una cosa pornografica”: Mara Venier toglie il telefono incatratro nella tuta di Elettra Lamborghini ed la scena è esilarante. Poi vede una foto del marito della cantante: “È lui?” “Sì, te gusta la mangusta eh?”La puntata di Domenica In in onda la domenica (e quando sennò?) dopo la finale di Sanremo è un appuntamento imperdibile, non solo per risentire i...

