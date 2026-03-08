Mara Venier ed Elettra Lamborghini parlano del sesso durante il matrimonio cosa ha detto la conduttrice

Durante una puntata di Domenica In, Elettra Lamborghini è stata ospite di Mara Venier. Le due si sono scambiate battute sull’intimità nei matrimoni e hanno discusso di relazioni di lunga durata. La conduttrice e l’ospite hanno condiviso alcune considerazioni sul tema, facendo anche qualche battuta leggera. L’interazione tra le due ha coinvolto il pubblico presente in studio e a casa.