Domenica In, il programma televisivo condotto da Mara Venier, ha vissuto un momento di svolta domenica scorsa. La conduttrice ha lasciato aperta la possibilità di continuare a lavorare su Rai 1, dopo mesi di speculazioni sulla sua eventuale uscita di scena. La questione del suo futuro professionale rimane quindi ancora in sospeso, con decisioni che potrebbero essere prese nei prossimi giorni.

Dopo mesi di rumors sulla possibile uscita di scena, la conduttrice non chiude le porte alla permanenza su Rai 1. Per mesi sembrava ormai scritto il finale della lunga avventura di Mara Venier a Domenica In. E invece, proprio quando il passaggio di testimone appariva quasi inevitabile, arriva la frase che riapre completamente il gioco. Ospite di Che Tempo Che Fa sul Nove, incalzata da Fabio Fazio, la conduttrice veneta ha scelto di non sbilanciarsi troppo, ma senza chiudere affatto alla possibilità di restare. “Si deciderà in settimana”, ha detto Mara Venier, lasciando intendere che la partita sul suo futuro televisivo sia ancora apertissima. L’addio che sembrava già deciso.🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Domenica In, il colpo di scena di Mara Venier cambia tutto: il futuro in Rai torna in bilico

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