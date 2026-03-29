Nella puntata di oggi di Domenica In, Teo Mammucari è tornato a condurre insieme a Mara Venier. Dopo settimane di incertezza, il conduttore è apparso accanto alla conduttrice, ricevendo un bacio sulla guancia e un abbraccio. La sua presenza ha rappresentato un ritorno inatteso, considerando le voci di un possibile addio che si erano diffuse in precedenza.

Teo Mammucari torna a Domenica In: nella puntata di oggi, 29 marzo, il co-conduttore è comparso accanto alla padrona di casa, Mara Venier, dopo che due settimane fa si ipotizzava non sarebbe mai tornato. Ai telespettatori non è sfuggito pure un bacio che la Venier ha dato a Mammucari sulla guancia, chiedendo un bacio in risposta, quasi a sugellare la fine delle ostilità. Il caso era scoppiato durante la puntata di Domenica In andata in onda due settimane fa: Mammuccari prima aveva interrotto l'intervista a Peppe Iodice per criticare il film del comico e attore, Mi batte il corazon, e poi si era intromesso nel momento dei saluti al cameraman Marco che ha lasciato gli studi Rai dopo 38 anni di lavoro, facendo infuriare la Venier. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Domenica In, bacio sulla guancia e abbraccio: Mara Venier e il colpo di scena con Mammucari

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